U Severnoj Mitrovici i jutros je prisutan veliki broj pripadnika specijalnih jedinica tzv. kosovske policije, koji sa dugim cevima patroliraju ulicama grada. Oni su, u grupama, vidljivi skoro na svakoj raskrsnici u gradu, a ima i onih koji patroliraju na samom šetalištu, javlja reporter Kosovo onlajna. Patrole čine tri do pet policajaca, naoružanih dugim cevima.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković rekao je za RTS da je bilo pitanje trenutaka kada će Aljbin Kurti da krene sa jednostranim potezima, opada mu rejtnig i ne može da ponudi nove fabrike. Još jednom je odbacio Kurtijeve tvrdnje da je u incident kod Zubinog Potoka umešan zvanični Beograd – to nije u interesu srpskog naroda. Takozvana kosovska policija patrolira severom Kosova i Metohije, posle eksplozije na kanalu Ibar- Lepenac.

"Država Srbija je ponudila svaku vrstu pomoći jer ovakav vid incidenta, koji bi doveo do humanitarne katastrofe, suprotan je interesima srpskog naroda", istakao je Petković koji takođe, odbacuje Kurtijeve navode da je u incident kod Zubinog Potoka umešan zvanični Beograd jer, kaže, to nije u interesu srpskog naroda.

Miloš Garić, državni sekretar u Ministarstvu informisanja rekao je za RTS da je novinar Dušan Milanović optužen za navodni terorizam. Reč je, kako kaže o lažnoj optužnici protiv Milanovića, to je oprobani recept poslednjih nekoliko godina aparata u Prištini, jer je Kurti ekstremni političar. Govoreći o Milanoviću, Garić kaže da je to čestit i pošten čovek, koji nema mrlje u karijeri i to je jasno i Albancima.