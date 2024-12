Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima povodom najnovijeg talasa terora nad Srbima na KiM, koje sprovode prištinske vlasti na čelu sa Aljbinom Kurtijem i Dželalom Svečljom. Vučić je ranije najavio da će govoriti o incidentu u Zubinom Potoku, i lažima koje stižu iz Prištine.

Juče se dogodio pokušaj žestokog hibridnog napada na našu zemlju, rekao je on.

- Pažljivo smo pratili sve što su saopštavali iz Prištine, i njihovi međunarodni sponzori, i one koji oni plaćaju, ali njihove medije, pa nismo mogli da čujemo mnogo činjenica. Ja ću navesti šta su sve izmislili i lagali - kazao je predsednik.

On kaže da je juče odjeknula jaka eksplozija između mesta Varage i Ugljare, u opštini Zubin Potok.

- To je lokacija gde se kanal nalazi na stubovima. Ubrzo su stigli pripadnici KP, a onda je Kfor došao u Zubin Potok. Lokaciju su obišli Dželal Svečlja i Gazmen Hodža. Onda su kasnije zaključili da je eksplozija teroristički napad koje su izvele Srbija i Rusija - kazao je Vučić.

Potom su KBS i KP počeli da obezbeđuju kritičnu infrastrukturu, podseća predsednik.

- Pre nego što nastavim, da bude potpuno jasno, želim da objasnim zašto smo toliko mirni. Nećemo ih pustiti iz ovoga, insistiraćemo da se reši. Oni su u prvom talasu odmah optužili Beograd i Srbiju, nisu rekli Srbi, već Beograd i Srbija. Beograd i Srbija pojma nisu imali, niti bi nam palo na pamet. I niko ne mora da brine, ne postoji nijedna stvar, ne mogu da pokažu i dokažu nešto što ne postoji. Beograda nema, a koga ima, videćemo posle - naglasio je on.

Priština tvrdi da su to uradili pripadnici Brigade Sever ili civilne zaštite, kaže Vučić.

- Takvu konstrukciju niko ne bi sastavio. I mi se kao ozbiljna država nismo bavili optužbama. Imamo određene sumnje, istraga će pokazati ko je naredio. Mislimo da imamo određena saznanja ko bi mogao da bude počinilac - rekao je on.

Otvoreni smo za svu saradnju sa Euleksom i Kforom, naglasio je predsednik.

- Uz nadzor Euleksa, potpuno protivzakonito je kosovska policija, dakle suprotno međunarodnom pravu, upadali su u srpske kuće u Zubinom Potoku, za koje su postojale indicije da su povezane sa eksplozijom. Videćete sada da ovako ozbiljna policija ne radi. Ovo nema veze sa ozbiljnom istragom, ovo je bezglavo jurišanje na srpske kuće i domaćine. Upali su u kuće Aleksandra Mihajlovića i Slobodana Vučinića, pošto su juče rekli da neće reći koga su hapsili, a mi ćemo razotkriti sve - koga su tukli, koga hapsili, i posle sve pustili, osim jednog čoveka - rekao je on.

Priveden je Miloš Vučinić, kao i Aleksandar Mihajlović, otkrio je predsednik.

- Onda su saznali da je čovek bio na nekom svinjokolju, dobili su i fotografije, čovek pravio kobasice. Pa su morali da ga puste. Bio je ozbiljan teroristički akt nad svinjama u Zubinom Potoku. Onda su uhapsili Igora Dimovića, kao i Miloša Vićentijevića. Oni su pušteni na slobodu. Onda su priveli Jovicu i Dragišu Vićentijevića. Tvrde da su tamo pronašli veću količinu ubojitih sredstava, gde su dovezli i kamion da trasportuju stvari. Tu su one čuvene uniforme sa slika - rekao je Vučić.

Skrenuo je pažnju na činjenicu da na jednoj uniformi ima znak UČK, a da su ostale paradne uniforme.

- Onda su uhapsili Marka i Nikolu Drnovšeka. Kod njih su pronašli samo majicu, na kojoj piše Nema predaje. E zato su ljudi uhapšeni. U selu Prevlaka su u kući lovca pronašli lovačku pušku. Zamislite molim vas. Onda je patrola NjKK zaustavila čamac u kom se nalazio potpukovnik Goran Stojanović. To je ta velika drama. Čovek je pecao ribu na jezeru. Upecao je dve ribe, one su spasene, nisu uzete kao dokazni materijal. I čovek je pušten. Prijavili su se, pošto su ih tražili, Siniša Jakšić zvani Sića i Nemanja Galjak. Greškom su upali u kuću Mladena Dimovića kom su razbili vrata i naneli povrede. A onda su shvatili da njega ni ne traže - otkrio je predsednik.

Dušan Milanović, fizioterapeut iz Leposavića, koji radi sa Kosovo onlajnom, je uhapšen zbog "malignog uticaja preko koridora".

- Zamislite, uhapsili novinara. Što on nije ni radio, nije ništa širio na Telegramu. Inače je divan čovek. Onda su stigli Aljbin Kurti i Petrit Ajeti. I tako dalje. I onda je krenula dodatna okupacija i zauzimanje novih prostora, benzinskih pumpi, maltretiranje Srba svuda. Interesantna je jedna stvar. Tako se ozbiljna istraga ne vodi, sve je bila predstava za međunarodnu javnost - istakao je Vučić.

5. 11. je otvoren konkurs za elektranu na jezeru Gazivode, i prijavila su se samo četiri Srbina, kazao je on.

- Od toga je jedan sin pripadnika KP. Zanimljivo je da su neka od tih lica bila tamo sa Šemsijem Suljom, prištinskim ministrom. I oni su garantovali sigurnost te infrastrukture. Srbi verovatno pogrešno smatraju da je ovo sve režirano od strane Albanaca, a da je moguće da su neki Srbi koji sarađuju sa Kurtijem učestvovali u tome. Mi kao država Srbija ne možemo izneti zaključke, ali istražujemo. Hoću da se zahvalim Grenelu i Orbanu, ljudima koji nisu skakali na prvu loptu. Želim čak da se zahvalim na korektnosti ministrima spoljnih poslova Francuske i Nemačke. Nisu trčali pred rudu, nismo ni mi trčali pred rudu - istakao je predsednik.

Ako je neko od Srba učestvovao u ovome, biće momentalno uhapšen i procesuiran ako je u centralnoj Srbiji, rekao je Vučić.

- Plašim se da se to neće desiti. Ja sam ovde doneo kompletan materijal Srbijavoda. Cela knjiga. Pa još od 1985. godine postoji ideja da mi možemo da skrenemo tok Ibra, i oni ostaju bez Gazivoda. I onda nema jezera više. Ja sam bio protiv toga uvek, nisam želeo da mi koristimo prirodu za politiku. Pa mi smo im davali struju. Mi nećemo da uništavamo to, neko je to mnogo glupo smislio - naglasio je on.

Ne treba nam terorizam, već jedna administrativna odluka, i dva meseca posla, ali ja sam bio protiv toga, rekao je predsednik.

- Pet razloga ću saopštiti zašto se to dogodilo. Znate li šta se dogodilo devet minuta pošto je tobože Kurti obavešten? Nije bilo baš veliko iznenađenje za njega. Posle devet minuta je usledio zahtev Kforu da se stacionira KBS na severu Kosova. Pitam pripadnike NATO da li govorim istinu? U sredu su razgovori u Briselu. I svi znaju da Srbija najbrže napreduje. Zato je bilo važno zaustaviti Srbiju, da ne bude deo cele priče sa Berlinom i Parizom. Zato su hteli da naprave istu hajku i harangu kakva je bila pre godinu dana. U sredu se donosi odluka hoće li nam otvoriti klaster ili ne. Ne robujem procedurama, ali ovo bi imalo veliki značaj za Srbiju. Ja sada znam i siguran sam da Amerikanci znaju da mi sa time nemamo veze - istakao je Vučić.

On kaže da je treće pitanje veoma važno.

- Do 12. se zaključuju liste za izbore, koji se održavaju 9. februara. Potrebno je proglasiti Srpsku listu za teroriste, da ne mogu da učestvuju na izborima. Pošto Kurti neće imati većinu bez svojih srpskih poslušnika. I zato hoće da ubaci svoje poslušnike da mu pomognu na ovom poslu. Pod četiri, reč je o ličnom izbornom inžinjeringu, da bi on branio kosovsku nezavisnost od zlih Srba. I pod pet je pokušaj daljeg slamanja srpske zajednice, upadanje u kuće i pravljenja pakla od života ljudima. Nepodnošljivim - naglašava predsednik.

Vučić kaže da su sve znali i oni, ali je bila velika halabuka, a rezultat nepostojeći.

- To je na svega nekoliko kilometara od administrativnog prelaza Brnjak. Imaju punu kontrolu na prelazu. Sve puteve alternativne kontrolišu njihove i američke kamere. Sve ostale kontrolišu oni. Pa gde prođoše ti ljudi? Ako su na Kosovu što ih niste uhapsili? Ili su na drugom delu KiM, gde niste hteli da istražujete. Nego ste nasumice hapsili one koje ste viđali na protestima, ili su pisali na fejsu nešto što vam se ne sviđa. Ja sam pozvao američke partnere da provere satelitske snimke. Mi provodimo istragu i u Beogradu, a za neka lica smo prikupljali informacije i raspitivali se gde su bili. Naš najveći interes je da se sazna istina. Veoma žalim zbog saopštenja Borelja, ali znam da je on to uradio pod pritiskom Oriba, Estonca koji je šef EK u Prištini - rekao je on.

Sa radošću čekam rezultate istrage, sve ću da prihvatim, unapred vam kažem, rekao je Vučić.

- Ali će morati da odgovaraju na mnoga pitanja. Pošto mi nećemo stati sa istragom. A onda im neće biti svejedno. Oni će još dva dana da hapse koga stignu, a onda će posle dva dana da beže od te teme, ali mi ćemo insistirati na toj temi. Ovo je bio pravi, najžešći mogući hibridni napad na jednu zemlju. I mislili su da Srbija neće moći da se odbrani od toga - ističe predsednik.

On se zahvalio Kforu, koji je odbio da primi ilegalne snage KBS na severu.

- Ljudima hoću da kažem da kako god im nekada nešto izgledalo teško, da znaju da je naša država ozbiljna država. Mi smo država. I ovo zdanje u kom smo pokazuje da smo ozbiljna država. I kada je građena bila je ozbiljna država. Ozbiljna država ne trči pred rudu. Sačeka, pa polako. Tako da ljudi budu mirni. Žao mi je što su neki političari i mediji u Srbiji stali protiv svoje države, ali to nije velika novost - dodaje predsednik.

Pišu u njihovim medijima da je konfiskovana velika količina oružja, pa su nabrajali ko je uhapšen.

- A Nemanja Galjak na slobodi. Marko Vićentijević nije ni uhapšen. Više ne znaju ni koga ni zašto su hapsili. Što bi naš narod rekao, ne mogu da povataju svoje laži. Toliko o tajnama, pošto ne mogu da otkriju koga su sve pohapsili. To je mali prostor, da bi neko mogao da donosi 15 kila eksploziva. I siguran sam da je u pitanju srpski vojni eksploziv. Zato što je to bilo oteto u nekoj od prethodnih racija. Nemam još dokaze za to, ali razmislite ko je mogao da ga upotrebi, kada je oteto u prethodnim racijama - kazao je Vučić.

Predsednik je čestitao penzionerima na uvećanim penzijama.

