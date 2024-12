On se jutros iz zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu obratgio građanima Srbije povodom eksplozije u Zubinom Potoku za koju su vlasti u Prištini okrivile, kako je rekao, Beograd i Srbiju.

Naglasivši da je to veliki i žestok pokušaj hibridnog napada na Srbiju, Vučić se posle izlaganja na tu temu dotakao i penzija rekavši da ima sjajnu vest za penzionere u Srbiji kojima su penzije uvećane uprkos nedavnim pokušajima da se to ne desi.

- Od danas su veće za 10,9 odsto. Ja sam gledao da ih obradujemo za praznike, i gledaćemo da do Badnjeg dana završimo sve, da od od 3. do 6. januara dobiju uvećane penzije. Da mogu za Božić da pripreme pečenicu. I to se ne odnosi samo na njih nego i za sve građane penzionere druge vere. I još jedna važna vest. Promenili smo zakon, i svako sledeće povećanje penzija neće se odnositi na januar, već na 1. decembar. I uvek će imati mesec dana ranije povećanje u odnosu na radnike u javnom sektoru - saopštio je predsednik.