„Pored naše kuće su prolazili, svirali, vikali, jezivo je bilo. Sa terase sam gledala kako su mahali njihovom zastavom. Neka slave, ali oni nama ne daju da obeležavamo naše praznike, a oni Dan Albanije slave na Kosovu. To nije pošteno, ali Bog neka sudi“, kaže ova žena.

Snežana Andrejević navodi da se, koliko god da to loše zvuči, stanovništvo naviklo na učestale incidente, ali da je strah prisutan.

„Po strani ekonomski interesi, sve strane su dovoljno jake da nađu ko je to napravio, zašto je napravio, ako je napravio. To što se optužuju to je u redu, ai ja samo šaljem odavde poruku, molim vas, sedite za sto, završite problem“, poručuje Sekirača.