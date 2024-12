"Već se po prvim reakcijama u Prištini i onoj nameštenoj konferenciji i izjavama vidi da je stvar režirana sa ciljem da se diskredituje Srbija i da se nastavi s pokušajima da se ona na neki način uvuče u sukob i da se dovede u pitanje njena pozicija. Drugo, Kurtijev interes je očigledan i vezan je za tamošnje izbore i unutrašnju situaciju. Zbog toga je neophodna ozbiljna međunarodna istraga. Lično nemam nikakvo poverenje ni u koju vrstu istrage Prištine, a oni i nemaju nadležnost za to. Prema tome, velika je odgovornost na Kforu, Euleksu i drugim međunarodnim faktorima da se ova stvar raščisti ", naglašava on.

" Ovo je zapravo veštački proizveden razlog ili povod da Kurti nastavi politiku koja za cilj ima zaposedanje severa KiM i da po svaku cenu promeni faktičko stanje i uspostavi vlast, da Srbe, koliko god je moguće, zaplaši, protera, natera da prihvate državu Kosovo i vlast Prištine. To je politika i strategija koju on vrši već mesecima ", objašnjava Milivojević.

"On po svaku cenu hoće da iskoristi ovo vreme, dok ne dođe do promene administracije u Vašingtonu, da ojača svoju poziciju i pokuša da Srbiju uvuče u sukob s NATO. To je jedan od njegovih glavnih strateških ciljeva. Međutim, kako vreme prolazi, Srbija poboljšava svoje odnose, ne samo sa Rusijom i Kinom već i zapadnim zemljama, Francuskom, Nemačkom, SAD... Kurti pokušava da inscenira određene događaje ne bi li opravdao novu represiju nad Srbima, a oni treba da izazovu reakciju u Beogradu i eskalaciju sukoba. Imamo upravo ovaj slučaj, koji je ništa drugo do pokušaj da se izazove taj sukob, da se Srbija okrivi za pokušaj izazivanja te katastrofe. Već je stotine naoružanih Albanaca prebacio na sever KiM i upravo se dešava ta represija. Kurtiju je potrebna eskalacija sukoba. On je na tome sve ovo vreme insistirao i samo zahvaljujući strpljenju Beograda i Srba na KiM do toga nije došlo", kaže Graovac.