"On po svaku cenu hoće da iskoristi ovo vreme, dok ne dođe do promene administracije u Vašingtonu, da ojača svoju poziciju i pokuša da Srbiju uvuče u sukob s NATO. To je jedan od njegovih glavnih strateških ciljeva. Međutim, kako vreme prolazi, Srbija poboljšava svoje odnose, ne samo sa Rusijom i Kinom već i zapadnim zemljama, Francuskom, Nemačkom, SAD... Kurti pokušava da inscenira određene događaje ne bi li opravdao novu represiju nad Srbima, a oni treba da izazovu reakciju u Beogradu i eskalaciju sukoba. Imamo upravo ovaj slučaj, koji je ništa drugo do pokušaj da se izazove taj sukob, da se Srbija okrivi za pokušaj izazivanja te katastrofe. Već je stotine naoružanih Albanaca prebacio na sever KiM i upravo se dešava ta represija. Kurtiju je potrebna eskalacija sukoba. On je na tome sve ovo vreme insistirao i samo zahvaljujući strpljenju Beograda i Srba na KiM do toga nije došlo", kaže Graovac.