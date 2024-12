On nije bio kod kuće, ali su policajci njegovoj majci Milici rekli: „tvoj sin je terorista, ili će on ubiti nekoga, ili ćemo mi ubiti njega".

„To su sve prevrnuli, i kada su našli jedan duks, koji je bio na termo peći, Markov, policajac je prišao prema meni, počeo da se dere na mene, i citiraću ga, ovako mi je rekao, ’tvoj sin je terorista, ili će on nekoga da ubije, ili ćemo mi da ubijemo njega’. Možete da mislite kako je to da se kaže jednoj majci, koja se sama brine o njima. Bila ja Srpkinja, muslimanka, Albanka, nebitno. Ja sam tada ostala u šoku“, priča kroz suze udovica.

„Moj Marko ima 18 godina. Ide u srednju medicinsku školu. Inače, radi od sedam ujutru do 11 sati u prodavnici koju držimo, koji nam je ostavio pokojni suprug. U 11 sati dođe da se istušira, onda posle škole nastavlja da radi. Imam i dokaze da je on tih dana bio u školi, u prodavnici, a imam i svedoke. Znači, moj sin, dete od 18 godina, pre mesec dana je postao punoleta... Kakav on da bude terorista? Dete od 18 godina terorista“, pita se Milica.

„Rekli su mi da je on izvršio ovoga što se desilo u Varagama, da je on izvršio sve što se dešavalo ovih dana u Zvečanu, policijska stanica, pumpa, ne znam još šta, da je on izvršio sve to, da oni imaju dokaze i da imaju neku dojavu. To su mi rekli i otišli“, kazala je Mihajlović.