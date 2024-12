- Danas ste videli da neko organizuje političke proteste ispred jedne gimnazije. To nikada nije bilo. Mogu da pričaju bajke da su to bili bivši đaci, možda i neki jesu, ali vam dolaze uvek isti ljudi, politički aktivisti. Moje ključno pitanje - jeste li vi izveli decu na politički skup? Pustite da li vi nekom predajete ili ne, da li ste bili profesor na ovoj godini, a ovaj đak ide u drugu godinu. Sve to po stranu, samo nam recite na kakav ste to događaj izveli maloletnu decu? A izveli ste, jer ste rekli: „Deco, idemo napolje!“ Izveli ste ih na događaj koji ima političke zahteve, a to su smena predsednika države, predsednika Vlade i gradonačelnika Novog Sada. Zato to i organizujete. Nikada u našoj istoriji nismo imali da neko ćuti 15 minuta. Imamo minut ćutanja i niko ne organizuje svake nedelje 15-minutno ćutanje. A zašto to radite? Da biste pravili pritisak, stao je saobraćaj, izlaze ljudi sa posla, paralisana je država da bi došlo do političke promene.