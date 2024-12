"Priča o tome da u Srbiji postoji mogućnost za građanski rat i da je ona podeljena je jedno. Ali tvrditi da već bukti građanski rat celu tu stvar čini normalnom i legitimnom, te stvara uslove i da do njega zaista i dođe. A kome on treba? On je potreban nekim strancima koji vrše pritisak na Srbiju, da se zakuva situacija, možda ne baš izbijanjem građanskog rata, ali haosom na ulicama i u institucijama, a sve kako bi se oslabila vlast i tako naterala da, recimo, prizna Kosovo, uvede sankcije Rusiji i sl. One koji govore o građanskom ratu zato vidim kao neke koji prenose poruku, kao kurire koji kažu "ako to vlast ne uradi, onda je moguć građanski rat". A to neki mnogo moćniji centri organizuju, a oni su samo portparoli", smatra Radun.