- Oni prave miting ispred škole dok je dečak od 16 godina na nastavi. Pa nije vas sramota. Delite đake ko je za koga. Doveli ste podelu među decom. To nikad nije bilo. Je l' ste čuli da smo mi nekad dirali nečiju decu? Želim im da im deca budu što uspešnija. Mog sina diraju, kakav to ambijent pravite dečaku od 16 godina koji ništa nije uradio? Samo zato što ne volite njegovog tatu i prijatelja njegovog tate. Vi ste upropastili dostojanstvo škole. Šta je cilj toga što ste organizovali da treba da učestvuju deca? Da li to gde ste izveli decu ima političke zahteve? A oni su bedne kukavice jer diraju decu, to im nikada neću zaboraviti što mi diraju sina. Takve kukavice nije imala srpska istorija. Ničiju decu nikada ne bih dirao, a oni prave miting pred gimnazijom. Ja se sam nadam da im ovakve stvari građani nikad neće zaboraviti. I poziv na građanski rat, hapšenja i napada na decu. A vi pričate o empatiji, sram vas bilo. Skandal nad skandalima šta rade - rekao je, između ostalog, predsednik Vlade Srbije.