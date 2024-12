- Mi imamo veliki problem sa našim članstvom koji želi da ih polomi kao slamčicu. Ljudi više neće to da trpe, da neko blokira ulice, ali ja ljude molim na netrpeljivost. Ljudi, nama nije potreban nikakav sukob. Pustite, budale! Pustite te idiote. Mi gledamo da Srbija radi. Mi želimo da projektujemo Srbiju za 2027. godinu, da dođe EXPO, da pravimo nova naselja, nove fabrike. Želimo da ljudi se zapošljavaju, da dođu u novi fakulteti, da se otvaraju nova radna mesta. To nas interesuje. Pustite ove kretene. Neka luduju, to je još neki mesec. Mora tako, ali mora da se izdrži, biće pakleno. Oni će biti spremni na sve. Možda će biti spremni da pucaju na ljude, pošto nisu normalni. Ali probajte da se uzdržite od bilo kakvih sukoba i vidite da luduju. Sklonite se od njih, pustite ih do vraga, nek se izluduju ta dva, tri sata, idemo dalje. Ljudi koji brane vrednosti tipa nacističkog mosta koji se urušava i kažete to mi branimo, ne znam šta branite, vidite da to nisu normalni ljudi. Pola njih je obolelo klinički ili su oboleli zato što nema para. Nema sredstava, znaju u budućnosti da neće više biti novca za finansiranje aktivnosti i sad si prinuđen da negde nešto napraviš kako bi došao do neke vlasti pa makar i na silu.