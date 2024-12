Direktor BIA Vladimir Orlić: Početak novog, snažnijeg strateškog partnerstva

Obraćanje direktorke Ministarstva nacionalne bezbednosti Republike Gane

- Povezani smo jednom vrstom pupčane vrpce. Razlog našeg današnjeg okupljanja ne sme biti shvaćen neozbiljno. Ilegalne migracije često dovode do opasnih situacija. Afrika je posebno ranjiva u tom smislu - kazala je ona.

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića

- Kod nas ne postoji rasizam, mi volimo afričke narode. Mi to prijateljstvo nazivamo i bratstvom, zato što je skovano u teškim vremenima, u borbi protiv kolonijalizma, i za nezavisnost mnogih afričkih zemalja. Afrika je danas budućnost sveta! Sa druge strane, Srbija, iako relativno mala zemlja, je druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Verujem da neki od vas koji dugo nisu dolazili u Beograd primećuju velike promene - kazao je on.

On je rekao da se nalazimo u izuzetno teškom momentu, i da smo se čak i svi navikli na strašne vesti svaki dan.

- Interesi velikih su uvek bili preči i od interesa života, i od interesa napretka naše planete. I svedoci smo neverovatnog licemerja. Naime, dominacija koju je Zapad ostvario tokom prve industrijske revolucije, onog trenutka kada su zemlje sa Istoka priglile treću i četvrtu industrijsku revoluciju, došlo je do izjednačavanja snaga u svetu. Ali i do promene principa svih onih koji su svetom upravljali po sopstvenom nahođenju - naglasio je predsednik.

- Uvek su nas učili da je tržišna ekonomija uslov za napredak. Međutim, kada su u svetu krenule da se dešavaju promene, i kada prva i druga industrijska revolucija više nisu donosile prednost Zapadu, došlo je do promene paradigme. Više tržišna ekonomija ne znači ništa, danas su im glavne protekcionističke mere, i kako da zaštite svoju proizvodnju. Naravno, niko neće u svetskim medijima da se seti da je tržišna ekonomija do juče bila glavni mehanizam napretka - rekao je on.