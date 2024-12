"Ovo se desilo nakon američkih, a pre kosovskih izbora, kao i pre dolaska Donalda Trampa ponovo na mesto predsednika Amerike. A imamo i novu briselsku administraciju. Imamo i jedan ključni trenutak odlučivanja da li će Srbija otvoriti Klaster 3 što se, u prvoj instanci, odlučuje u sredu, dok će se 18. decembra u Briselu odlučiti da li će Srbija nastaviti ka evropskim integracijama ili ne. Meni ovo govori da zaista nema nikakve veze sa lokalnim stanovništvom. Lokalno stanovništvo je od 1999. imalo milion trenutaka kada je moglo da izvrši ovakvu diverziju. To se nije desilo čak ni kada je Kosovo proglasilo nezavisnost ili kada su bili martovski pogromi. Iako imamo puno istorije u tih 25 godina, nikada se nije dirala infrastruktura kanala. Tako da ja ne verujem da je to neka organizovana akcija što se tiče samih lokalaca, a da li su to neke individualne ili grupne akcije ili su u pitanju neke geostrateške igre - to bih zaista ostavio drugima", kaže Dragiša Mijačić.