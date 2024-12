Po­li­ti­č­ki ana­li­ti­čar Obrad Ke­sić izja­vio je da Pri­šti­na po­ku­ša­va da isko­ri­sti tra­n­zi­ci­ju vla­sti u SAD ka­ko bi no­vu ad­mi­ni­stra­ci­ju Do­na­l­da Tra­m­pa pri­mo­ra­la da na­sta­vi s do­sa­da­šnjom po­li­ti­kom u od­no­su na Sr­bi­ju. On je upo­zo­rio da je pe­riod do inau­gu­ra­ci­je Tra­m­pa 20. ja­nua­ra, a za­tim i na­red­nih še­st do osam me­se­ci, na­j­kri­ti­č­ni­ji i da će u tom va­kuu­mu mno­gi, uklju­ču­ju­ći i Pri­šti­nu, po­ku­ša­ti da na­me­t­nu svo­je in­te­re­se.

- Što zna­či da će oni da iza­zi­va­ju ra­zne kri­ze sa­mo s na­dom da će iz ine­r­ci­je no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja mo­ra­ti da sta­ne uz njih i da ih po­dr­ža­va. Ne oče­ku­ju da će ovi ko­ji se na­la­ze u in­sti­tu­ci­ja­ma da me­nja­ju svoj po­gled na sva­ko pi­ta­nje na Za­pa­d­nom Ba­l­ka­nu i da za­to ima­ju pred­nost za na­red­nih še­st do osam me­se­ci, dok no­vi lju­di do­đu - oce­nio je Ke­sić za Ko­so­vo on­la­jn.