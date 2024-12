„ Ali u ovom trenutku je to potpuno nebitno. Ovo je bilo nešto što je trebalo i moralo da se spreči. Ovo se dogodilo zbog toga što smo mi već tri godine u konstantnoj atmosferi krize, straha, netrpeljivosti. To je stvorilo odlične uslove za bilo kog ko želi da bude ovako destruktivan, da ostvari tu vrstu malignog uticaja i da ugrozi kvalitet života stotine hiljada ljudi “, ističe Andrić Rakić.

Kurti je za ovaj događaj optužio Srbiju, ali programska menadžerka Nove društvene inicijative kaže da ne može da vidi interes Beograd zato što je došlo do ugrožavanja snabdevanja strujom i vodom na stotine hiljada ljudi.

„Mislim da kosovske institucije nisu dovoljno iskrene prema građanima kada objašnjavaju koliki može biti efekat ove sabotaže na kvalitet njihovog života i mislim da će to uticati u narednim nedeljama na kvalitet međuetničkih odnosa i da to može da proizvede veće incidente poput, nadam se ne u toj razmeri, nečeg poput 2004. godine. Iz tog ugla stvarno ne vidim kako to može da odgovara Beogradu“, zaključuje Andrić Rakić.