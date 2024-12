„To znači da sada kada neko nema struju u Prištini, Srbici ili mestima gde žive većinski Albanci, ljudi za to krive Srbe. Pa se sada stvara loš odnos prema Srbima, i to je ono što Kurti želi da sprovede. Struje ima, u Opštini Štrpce smo imali mali prekid snabdevanja zbog vremenskih nepogoda. Može doći do problema sa obezbeđivanjem dovoljno električne energije u predstojećoj zimi, jer u termoelektranama Obilić A i B, svake godine postoji taj problem. Bojim se da će neko ovaj događaj iskoristiti da kaže da Kosovo nema struje, ne zato što su nesposobni da odrade svoj posao, nego zato što su navodno Srbi krivi“, kazao je on.