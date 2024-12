- Tražili su vanrednu sednicu, koja je zakazana, i skupštinska većina, iz naše koalicije je dala kvorum i učestvovala u raspravi. Ne bežimo i ne bojimo se rasprave. A onda je neko po komandi započeo haos prvo na ulici, a onda i u Skupštini grada - istakao je on.

- A onda su odbornici iz zgrade napali policiju sa leđa. Novinarki su jednoj oteli telefon. Hteli su da uzurpiraju Skupštinu grada. Najopskurnije je, to vidite na njihovim tajkunskim medijima, da policija ne dozvoljava građanima sa telefonima da uđu u Skupštinu grada. Kojim građanima? Milivojević i Marinika Tepić. Zamislite šta oni rade ljudi - zapitao je premijer.

- Video sam i da su nosili motke. Došao taj građanin, kako kažu u svojim tajkunskim medijima, samo sa telefonom. A ustvari nosi motku u ruci, ne znam šta radi, okopava baštu. I sve su pripremili Marinika Tepić i Goran Ješić sinoć. A ovi Pogačari i Brkovići su samo izvršioci, legionari. Gledaju sa kime će da se potuku, a kada naiđu na pravog muškarca beže. Takvi su to junaci - kazao je premijer.

- A inače ih ima 50 ispred Skupštine grada! Ponavljam, na njihov predlog zakazana skupština, po tački koju su oni tražili. I njih to ne interesuje. Oni hoće da naprave haos. Tepićeva i Ješić su napravili plan, hteli su da uđu unutra i da se zaključaju, pa da prave performanse. Izgubili ste na izborima, to je to. Kad dođe vreme za nove izbore, vi pokažite kakvi ste. Nema tu mnogo filozofije - zaključio je premijer.