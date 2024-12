„Ne treba gledati to što je Kosovo verovatno uspelo da lobira da njeni predstavnici budu na ovom odboru i da daju samo jednostranu priču. To ne znači mnogo. Značajnije je koji će zvanični koraci Brisela biti, da li Evropske komisije ili Evropskog saveta, da se dođe do nekih jasnih naznaka. Sve što je do sada izrečeno u Briselu pred Evropskim parlamentom liči na kampanju protiv Srbije i to nije dobro. To vide naši evropski partneri i oni zaista ne žele da na takav način bez dokaza staju na bilo koju stranu“, istakao je Antonijević.