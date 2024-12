"To je određena vrsta demonstracija koja kao da je preslikana, a pokazuje se da dovodi do urušavanja ne samo političkih struktura već i nacionalnih i državnih interesa, i to je ono što poređeći rezultate takvih pokušaja prevrata može da se zaključi: oni nikad nisu bili povoljni i koriste ih oni koji bi da oslabe države jer po pravilu dolazi do političkog i ekonomskog zastoja i to treba imati u vidu", istakao je Miletić.