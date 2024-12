Haos se prelio i u skupštinsku salu, pa je došlo do komešanja među odbornicima kada je Mladen Cvijetić, odbornik Pokreta slobodnih građana (PSG), otvorio prozor skupštinske sale kako bi se buka koja dolazi spolja bolje čula i tako nakratko prekinuo rad gradskog parlamenta. Građani i aktivisti koji su došli na poziv opozicije pokušali su na silu da uđu u Skupštinu grada, intervenisala je i policija.

No, uprkos brojnim opstrukcijama, gradski parlament izglasao je poverenje gradonačelniku - za smenu Đurića glasalo je 25 odbornika opozicije, dok je protiv smene svoj glas dalo 48 odbornika.

"Tražili ste vanrednu skupštinu, to ste dobili, ali se niste nešto pripremili. Predlagač je o tako važnom predlogu govorio manje od četiri i po minuta. Mi smo se vrhunski pripremili, vi to niste očekivali. Dešava se ono što smo najavljivali, a to je da je vaša namera nasilno ući i nasilno uzeti vlast. Vas samo na taj način zanima da dođete na vlast, a ne izborima. Gospodo, ne možete doći na vlast ovim putem kojim ste mislili", istakao je.