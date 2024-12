" Socijalno preduzetništvo mora da zaživi! To je jedina realna šansa za sve osobe sa invaliditetom da dugoročmo obezbede svoju egzistenciju i vrate poljuljano dostojanstvo" , istakao je Milan Krkobabić , ministar za brigu o selu i lider PUPS – Solidarnost i pravda povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

- Imamo Zakon o socijalnom preduzetništvu ali moramo da učinimo sve da u praksi zaživi! Osobe sa invaliditetom, pogotovu one mlade koje poseduju znanje i veštine, žele da rade i zarade, imaju svoj posao, preduzeća, zadruge, ordinacije, zanatske radnje, biroe... Za sve to su im neophodni adekvatni i povoljni državni podsticaji. Oni čekaju na to i izričiti su: zarada – da, milostanja ne!I mi iz PUPS-a ih u tome bezrezervno podržavamo! - dodao je.