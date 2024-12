"Opozicija u Srbiji pokušava da ponovi makedonski scenario, dešavanja u Novom Sadu su prepisan makedonski model . Makedonci su farbali trgove iz nekog svog razloga, ovi danas iz svog. Prepisan je takodje beloruski i hongkongški model. To je udžbenički primer obojene revolucije . Nije to opozicija smislila nego su ih obučavali i precizno instruirali oni koji su pravili obojene revolucije u čitavom svetu", izjavio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin na televiziji B92 i dodao da NATO opozicija u Srbiji ne želi argumentovanu raspravu u skupštini niti razgovor kako nešto unaprediti već da nasiljem i ulicom dodju na vlast a "u Novom Sadu su samo pokazali šta bi radili da ne daj bože dodju na vlast".

Istakao je da u svakom udžbeniku obojene revolucije jasno stave do znanja da ako ste manjina morate da budete jako agresivni. "I pošto ne možete da skupite veliki broj pristalica u jednom trenutku i na jednom mestu, vi morate da pravite puno malih dogadjaja u isto vreme koji moraju da odišu velikom agresivnošću i da na taj način pokušate da prikažete kako je celo društvo u raspadu, stravičnom pritisku, iako je to svega par stotina ljudi. U čitavoj Srbiji to ne bude nikada više od pet hiljada ljudi, na nas 7 miliona. To je obojena revolucija."

"Prave spiskove na koje se stavljaju političari, čak i policajci i državni službenici koji nisu javne ličnosti. Objavite na mrežama njihovo lice, ime i prezime, adresu stanovanja. Onda to dodje do njihove dece, pa su njihova deca uplašena, neće da idu u školu, trpe torturu svojih vršnjaka, pa pitaju oca da li baš on mora da bude tu, mene svi zbog tebe prozivaju, pa on onda razmišlja da li da ode na bolovanje, da sačuva nekako svoje dete, da sačuva mir u kući i tako redom. Ništa to Pogačar i ovi priučeni nisu naučili niti smislili, sve su ih obučavali i instruirali, ne baš uspešno svaki put jer njihovi kapaciteti ne dozvoljavaju da previše nauče, ali oni su precizno instruirani od onih koji su pravili obojene revolucije u čitavom svetu", rekao je potpredsednik Vulin.