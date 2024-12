Predsednik se obratio građanima iz Brisela, nakon čega putuje u Cirih gde će držati govor

Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima izBrisela, gde se danas sastao sa visokim predstavnicima, među kojima i sa Kajom Kalas, što je njihov prvi zvanični susret otkako je Kalas preuzela dužnost 1. decembra ove godine.



- Imao sam danas razne razgovore, sa Kajom Kalas, novom šeficom spoljne politike i bezbednosti u Evropi, iz Estonije, razgovor je bio iskren, ali ne i lak. Insistirala je na većoj usaglašenosti sa naše strane na spoljnoj politici, na uvođenje sankcija Rusiji, na nastavku dijaloga i veće spremnosti za kompromise sa Prištinom, ubrzanom rešavanju slučaja Banjske. Za očekivati njenu posetu Srbiju u februaru. Imali smo važne sastanke i Džimom O'Brajanom, jer su Amerikanci uvek prisutni i uključeni u sve razgovore, nadamo se i njihovoj podršci za otvaranju Klastera 3, razgovarali smo i poslednjem incidentu na kanalu Ibar - Lepenac. Ponovio sam — ko god da je odgovoran, mi prihvatamo to. Sprovodimo i mi istragu, nadam se da ćemo doći do rezultata i znamo da ko god da je to uradio, nije uradio to u interesu Beograda i Srbije - rekao je Vučić.

Dodao je da je imao razgovor i sa Gert Jan Kompanom, Lajčakom, sa Martom Kos, komesarkom za proširenje, srdačan i dobar razgovor.

- Kompan je važan, i mnogo nam je pomagao i hvala mu na borbenosti da nam konačno bude otvoren Klaster 3. Imao sam razgovor i sa Antonijom Kostom. Očekujemo i njen dolazak u Srbiju. Posle toga imamo i večeru na kojoj će biti i Kurti, a posle toga na aerodrom, pa oko pola 11 idemo za Cirih - naveo je.

Printskrin Pink TV

O eksploziji na kanalu Ibar - Lepenac

Odgovarajući na pitanja, predsednik je rekao da će izaći u javnost čim budu videli dokaze.

- Tri osobe su bile ključne da im to dozvole, Gervala je o tome govorila, oni su im dali bez prilike da im mi odgovorimo, ona je naravno kao i uvek ispaljivala bazuke, ali ne mislim da je to naišlo na veliki odjek. Njihov non pejper je sraman i ne dobro sročen. Ja znam kada je nešto teško, a ovo je bilo glupo sročeno, u stilu "mi mrzimo njih, i zato su krivi", bez dokaza, naravno, ali su ljudi u svetu ozbiljniji od toga. Čim budemo videli dokaze za bilo šta, izaći ćemo u javnost. Beograd i Srbija nisu odgovorni za to, nema veze s tim, spremni smo da pomognemo u hapšenju i procesuiranju odgovornih i onih koji su učestvovali.

Printskrin Pink TV

O haosu u Novom Sadu

Predsednik je dodao da se čuo sa Milicom Škorić, nakon napada u Novom Sadu.

- Neki divljak joj je iz Demokratske stranke uzeo telefon, čuo sam se s njom i izvinio se za to. Kad ne možeš ništa, onda tuci žene. Ali šta da očekujemo od nasilnika, video sam da su neki privedeni, to je kombinacija neodgovornih i neobrazovanih ljudi koji ne razumeju šta je Srbiji potrebno, ali žele vlast po svaku cenu. Ali Bog poživeo političke protivnike. Ljudi su genijalno talentovani da sve što dobiju kao priliku, svaka tragedija, jer im je to jedina prilika — sve su u stanju da prokockaju - dodao je.

Naveo je da mora da se spremi za večeru i za sutrašnji ciriški govor, jer će se o tome pričati.

- Prošli put su mnogi reagovali i prenosili, pre svega na nemačkom govornom području, a potom i na engleskom. Moj govor je 45 minuta, po potom i odgovaranje na pitanja...

O klasteru 3

- Važno je da ispunjavamo uslove koji su postavljeni, ali da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo nezavisno Kosovo, sva vrata bi nam bila otvorena, ali eto, nismo zainteresovani. Ja neću da menjam dosadašnju politiku, to smo uradili zato što smo smatrali da je to interes Srbije, do sada se pokazalo da je to dobra politika. Do sada smo zemlju vodili na najbolji mogući način, svi znaju šta je za nas Ekspo, to je za mene posebna čast, svi su svesni da smo druga po redu rastuća ekonomija u Evropi, svi mi na tome čestitaju - odgovorio je predsednik.

Dodao je da je sačuvao zastavu Srbije koju je poneo na glasanju u Rezoluciji o Srebrnici u UN.

- Kad god je nešto teško, samo gledate u tu Ekspu zastavu i samo kažem guraj to dalje! A ovo, ne želim da menjam svoj stav pri bilo čijem pritisku, nije Srbija šaka zobi. Oni svoj posao, mi svoj posao. Nisam došao nikoga da molim, nego da govorim o položaju Srbije. Mi hoćemo, da li vi hoćete, videćemo za koji dan - završio je Vučić iz Brisela.