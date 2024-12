Slušaj vest

Kakve su šanse da dođe do diplomatskog rešenja za rat u Ukrajini? Da li bi NATO mogao da igra ključnu ulogu u postizanju mira? Da li je preveliki ustupak Zelenskog "privremeno odricanje" ukrajinskih teritorija koje drži ruska vojska zarad prekida rata? Ovo su samo neka od pitanja na koja su odgovarali gosti emisije "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji Aleksandar Cvetković, predsednik SPO, Zoran Vuletić, predsednik Građansko-demokratskog foruma i Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke.

Kurir Televizija

Šešelj je prvi koji je izneo analizu prema svom mišljenju:

- Kada je počela specijalna vojna operacija, predsednik Putin je postavio dva veoma apstraktna cilja, demilitarizacija i denacifikacija. To može da znači šta god nekome padne na pamet, on to nikada nije kokretizovao. Sigurno je da one teritorije koje su ušle u ustav Rusije, na njima će biti ruska vojska - rekao je on i nastavio:

- Operacija u Kurskoj oblasti je samoubilačka ruska misija, to je nešto što ih je koštalo 30 hiljada vojnika za nešto više od tri meseca. Morali su da povuku trupe sa Donjecka na Kurski pravac. Od početka vojne operacije Ukrajina dominira u medijskom ratu, a to je drugačije od stanja na terenu. Rusi su se približili Dnjepropetrovskoj oblasti, a zauzimaju i sve više teritorije u Harkovskoj oblasti. Ukoliko se progresija nastavi, biće jasnoda su ruski ciljevi drugačiji. Značiće i da će kolaps koji će doživeti režim u Kijevu biti mnogo veći nego što je to sada slučaj.

Kurir Televizija

Da se situacija može povezati i sa onim što se u prošlosti dogodilo na našim prostorima Šešelj je svojom izjavom takođe pokušao da dokaže:

- Ukrajina i Finska nisu iz oblasti ruskih interesa na isti način posmatrane države. U Ukrajini postoji problem, a to je renesansa nacizma koja tamo postoji od 2014. godine, kao i represija nad ruskim stanovništvom - istakao je i dodao:

- Činjenice su takve, kukasti krstovi su sada svuda po Kijevu. Ne postoji nikakva razlika između ustaškog režima i ujkrajinskog nacističkog režima iz Drugog svetskog rata. Rusi su najveću svoju žrtvu podneli u borbi protiv nacizma, a sada se taj nacizam obnavlja, pod pretnjom Donbasa, Donjecka i Luganska i pitanja koje treba da se reši po tzv. hrvatskom modelu, što podrazumeva Oluju i etničko čišćenje.

Kurir Televizija

Vuletić se najpre nadovezao na reči svog sagovornika:

- Dosta toga je rečeno. Velikosrpska ideologija je ovde preovladala, ideologija koja je Srbe iz Krajine doselila ovde. Srbi su poraženi zbog vaše politike - rekao je, a zatim se vratio na temu u emisiji:

- Rat u Ukrajini je počeo onog momenta kada se dešavao Majdan. Rusija se 2014. umešala i podržala snage koje su prekinule evrointegracije. Rusija počinje sve više da liči na Miloševićevu Srbiju i na Severnu Koreju. Jasna je osovina zla koja se spaja. Budući Berlinski zid koji će sada biti na drugoj granici, pre ili kasnije će se ispostaviti da se rat ne može zaustaviti na način na koji je zamislio. Kada je Putin krenuo u agresiju na Ukrajinu, pokazao je da za njega ne znači ništa ni lični potpis.

07:08 ŠEŠELJ I VULETIĆ U ŽESTOKOM SUKOBU NA KURIR TELEVIZIJI: "Vaša ideologija doselila je Srbe iz Krajine ovde, idemo iz poraza u poraz! To zna samo Vaš otac!" Izvor: Kurir televizija

Šešelj je pokušao da ospori tvrdnje svog sagovornika, na šta je Vuletić odgovorio:

- Puno ste govorili, govorite već 30 godina.

- Ja tek imam 30 godina, govoriću i još toliko - rekao je Šešelj, te se ponovo obratio Vuletić:

- Vaša politika govori već 30 godina, idemo iz poraza u poraz, to samo Vaš otac zna.

Kurir Televizija

Cvetković je takođe izneo svoje viđenje:

- Može medijska propraganda Ukrajine da bude uspešnija na zapadu i šrom sveta, ali u Srbiji to svakako nije slučaj. U Srbiji je Putinova propaganda jača. Rat traje i ljudi u sred Moskve ga zovu rat. Ljudi bivaju osuđivani na sedam godina zato što se javno usprotive ratu. ovo nije pitanje teritorije, već geostrateškog, ideološkog sukoba - rekao je i dodao:

- Ovde ćemo često čuti da je međunarodno pravo palo 1999. godine bombardovanjem, odnosno napadom NATO pakta na teritoriju Jugoslavije. Isti ti koji to osuđuju braniće pravo Rusije da urade to isto Ukrajini. Dolazimo do kontradikcije da nema principa politike, već se zaista navija. Odlučujemo prema emocijama.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs