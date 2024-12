Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da protesti i blokade imaju za cilj samo jedno, a to je - destabilizacija zemlje.

Brnabić je rekla da je smisao svega što rade nasilje. Dodala je da je razgovarala dugo i sa predsednikom Aleksandarom Vučićem i premijerom Mloševm Vučevićem i da je najvažnija poruka koju želi građanima da prenese, zapravo to, da nemaju zbog čega da brinu.

- Želim svima da da kažem da sam zaista dugo razgovarala i sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i sa našim premijerom Milošem Vučevićem i da je najvažnija poruka koju želim da prenesem to da nemaju zbog čega da brinu. Da nemaju zbog čega da brinu. Ovo što vidimo su pokušaji brutalnog nasilja, ali, ja čak rekla bih ni manjine, to je par desetina ili najviše par stotina ljudi, uvek istih ljudi koji idu od grada do grada. Zahvaljujem svim ostalim građanima Srbije koji ne žele da učestvuju u nasilju i politici mržnje, bez obzira za koga glasaju - rekla je Brnabić za TV Pink.

Kako kaže, juče je bilo maksimum 550 ljudi, a čak i oni kada su krenuli u nasilje i guranje sa policijom, pola njih je napustilo mesto događaja. Dodala je da su to uglavnom ljudi koji su članovi nekih političkih stranaka, funkcioneri.

Brnabić je ocenila da je to bio samo alibi za nove pokušaje destabilizacije Srbije i da je reč o još jednom pokušaju Evromajdana i obojenih revolucija, što smo već videli u nekim drugim zemljama, kao u recimo u Severnoj Makedoniji.

- Ono što smo videli jeste pokušaj neke obojene revolucije, sve smo to mogli da vidimo i u nekim drugim zemljama. Gledamo iste scene, isto izgledaju trgovi, iste boje se koriste, metodi. Ako uspeju može da se vidi slabljenje i destabilizacija jedne zemlje. Međutim, u Srbiji to zaista neće uspeti - rekla je Brnabić u jutarnjiem programu "Novo jutro".

Printscreen/TV Pink

Kako kaže, ozbiljna i odgovorna opozicija takođe mora da radi na građenju institucija, jer one nisu ni njihove ni moje, već institucije građana.

- Kada narod želi da smeni vlast na izborima, on to uradi, ali institucije ostaju. Niko normalan neće da unižava Parlament, jer je to institucija. Imali smo tokom jučerašnje sednice ponovo pokušaj haosa, jer su mislili da ćemo da posustanemo i da je nećemo održati. Možemo da vidimo da politika nema nikakve veze sa tim, i da je uvek samo do nasilja - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da je zanimljivo i to što, zbog toga što nemaju podršku naroda i veliku masivnost, prave raličite punktove na nekoliko strana.