"Želim odmah da se zahvalim našem prijatelju Ivici Dačiću što je došao na konferenciju i time pokazao da je istinski lider naše koalicije. Prerani i iznenadni odlazak našeg predsednika Palma je nenadoknadiv gubitak za JS ali i za Srbiju. Ostali smo bez doajena politike, koji je živeo za Srbiju i razumeo njene građane. Uvek korektan, direktan i posvećen, uvek je bio takav. Upravo taj patriotizam je nama ostavio u amanet. Mi predstavnici JS imamo obavezu i odlučni smo da nastavimo putem koji je on trasirao. Nastavićemo da se borimo za najviši cilj a to je jedinstvena Srbija u pravom smislu te reči", rekao je Života Starčević, zamenik predsednika JS.

"Zalagaćemo se za ono sto je Palma isticao a to je ekonomski patriotizam. To je ono što država nastavlja da radi i JS to podržava. Vi znate da su Dačić i Palma 2008. učvrstili evropski put Srbije, i sam Palma je četiri dana pre smrti rekao da vidi Srbiju u EU... Palma je uvek porodicu stavljao u središte političkog delovanja. Bio je pionir u tom smislu. Zato je JS ustrojio kao porodicu više nego političku stranku. JS je stranka koja postoji punih 20 godina, mi smo punih 16 u koalicija sa SPS. Tako ćemo nastaviti i ubuduće. Nas su spojili bratski odnosi Dačića i Palme, obaveza svih predstavnika i članova JS jeste da gaje te dobre odnose i ubuduće... Naša poruka građanima Srbije je da ćemo nastaviti tamo gde je on stao, zajedno sa SPS i SNS. Nastavićemo da podržavamo političu Aleksandra Vučića i Vlade Srbije".