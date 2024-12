"Osećam odgovornost zato što nisam uspeo da uradim više da se sve te stvari ne dese. Ja sam se uvek trudio da komunikacija bude drugačija. Govorim već godinama o agresiji, govorim o mržnji, govorim o tome da to mora da stane, govorim o agresiji u školama, danas vidim neku informaciju, iskeno da kaže ne znam da li je tačna, ona neka žena koja je došla i prebila nastavnicu i hvalila se time ko je njen otac, na kraju odbačena krivična prijava protiv nje", naveo je, između ostalog, lider SSP.

Međutim, pre samo nekoliko godina upravo zbg agresivnog ponašanja stigla je prijava protiv njega i to od bivše supruge.

"Oko 21 sat, kad je vratio ćerkicu kući, ja sam rekla Draganu da mi više ne preti kako će mi oduzeti decu. Dragan je nasrnuo na moju majku, mene je zgrabio za ruke i pribio uza zid, a mog oca oborio i pesnicom mu zadao udarac u predelu glave, i to sve pred našom ćerkom Anom. Psihički me je maltretirao, to jest vršio torturu nada mnom dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno i sa srčanom manom, ima ozbiljnu aritmiju. Pre mesec dana mi je pretio tako što mi je rekao: "Odrubiću ti glavu".", navela je, između ostalog tada u policijskoj prijavi njegova bivša supruga.