Pravnik Milan Antonijević ocenjuje za Kurir da bi bilo pošteno da oni kojima je cilj da Srbija uspori evrointegracije i koji neće da se Srbija razvija jasno to kažu građanima.

"Ne vidim zašto bi bilo kakvi protesti ili nešto slično uticali na naše napredovanje ka EU. Sada je potpuno irelevantno da li opozicija šalje sliku ili nekakvu poruku Evropi. U svakoj državi imate proteste, imate i reakcije policije. To je nešto na šta i Srbija mora da se navikne, a nadam se i naši partneri iz EU. Ako imate slobodu okupljanja, slobodu izražavanja i mišljenja, onda to ne može da ugrožava neke strateške ciljeve ove zemlje. I nadam se da to nikome nije cilj. Ako im jeste cilj, onda to neka jasno kažu građanima, pa da znamo da li žele da uspore evropske integracije ili ne. Ali mislim da je interes Srbije da se razvija u svim ovim oblastima u kojima EU želi da nam pomogne. Ako to neko ne želi, slobodno može to da kaže. To može da bude nečija politika. Mogu da verujem da je nekome na političkoj sceni želja da Srbija ne napreduje, ali onda to mora jasno da kaže svojim građanima", smatra Antonijević.