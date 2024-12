O protestima u Srbiji

- Više sam ja okupio ljudi ovde u ciriškom hotelu. Ovde je bilo 490 ljudi, na svim blokadama u celoj Srbiji nije bilo toliko ljudi. Stali ljudi na raskrsnici, zabranili normalnim ljudima da prolaze i da žive svoje živote zato što oni ne znaju šta hoće, govorim o političkim liderima. Juče sam imao deset sastanaka u Briselu, plus Beograd iz Brisela, danas u Cirihu ceo dan, završićemo u 10 večeras. Sutra odlazak u Bern, sastanak sa švajcarskim zvaničnicima, pa opet sastanci. Nema smisla da govorimo o ljudima koji ne znaju šta će sa sobom - rekao je Vučić.

- To da treba da gonimo one koje oni hoće, a da ne gonimo one koje oni neće. Sede njih trojica u rektoratu i kaže "blokada".