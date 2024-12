- Današnje izjašnjavanje Azema Kurtaja na sudskom ročištu da nije kriv za ranjavanje Miloša i Stefana Stojanovića za nas koji živimo na prostoru Kosmeta nije nikakvo iznenađenje. Azem Kurtaj i njemu slični veruju da kada pucate u srpsku decu, u Srbe, vi niste krivi. Naime, politika aktuelnog režima u Prištini je takva da je stvorila atmosferu u društvu na Kosmetu u kojoj su Srbi kriminalci i mišljenja sam da je upravo ta i takva politika i sve što Aljbin Kurti radi od kada je došao na vlast dovela do toga da Azem Kurtaj na Badnji dan 2023. godine dođe u većinsko srpsku opštinu Štrpce i puca u Srbe koje nose badnjake. Na kraju će krivci za to što su Stefan i Miloš ranjeni biti na nama Srbima. Nije slučajno Azem Kurtaj podneo tužbu protiv mene jer je i ta tužba odraz trenutne situacije i okolnosti u kojima mi Srbi na Kosovu živimo. Azem Kurtaj ne samo da kaže da nije kriv, on takođe kaže da sam krivac ja za to što sam se usudio da javno govorim o njegovom pokušaju ubistva - napisao je Jevtić na svom Fejsbuk profilu.