Više od mesec dana opozicija je na ulicama. Pritisak na vlast sporvodi se permanentno i intenzivno, ambicije su im ogromne, kritična masa sitna, ali scenariji koji se mogu videti neodoljivo podsećaju na obojene revolucije, najpre na makedonski iz 2016. Rukopis isti, crvena boja, farbanje trgova, fasada, državnih institucija, nakon čega je kriza kulminirala masovnim protestima. To je dovelo do svrgavanja vlasti premijera Zorana Zaeva. Srbija, međutim, ima još jedan problem – u vidu Aljbina Kurtija koji već simptomatično u “idealnom trenutku”, ako nije pokretač, onda da zamah postojećoj krizi.

- Ne postoji opšta definicija terorizma, ali su elementi poznati. Nasilje radi ostvarenja političkog cilja kada nemate uslove da ga ostavrite na demokratski način. Kažite mi, ovo što radi ova grupa aktivista opozicije na nekim mestima, to može da se karakteriše kao politički terorizam. Napada same temelje naše države, želi da uništi mir i samu državu - rekao je on i dodao: