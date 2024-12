Naveo je da se na sastanku sa švajcarskom poslovnom zajednicom mnogo hvalio, ali da se Srbija takođe suočava i sa mnogo problema

Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u "Ciriškom govoru", na tribini u organizaciji magazina Veltvohe, da ekonomija predstavlja pokretačku snagu za Srbiju i da je Srbija ubedljivo prva na Zapadnom Balkanu po stepenu razvoja.

On je istakao i da ekonomija na kraju uvek pobeđuje. Podsećajući da je Srbija na putu ka EU on je naveo da se na sastanku sa švajcarskom poslovnom zajednicom mnogo hvalio, ali da se Srbija takođe suočava i sa mnogo problema.

Srbija najrazvijenija u regionu Zapadnog Balkana

- I dalje smo siromašna zemlja. BDP u apsolutnim brojevima sa 6,7 miliona ljudi je 82 milijarde. Ali pre samo 10 godina to je bilo 32 milijarde samo da vidite kakav smo napredak napravili poslednjih godina - poručio je Vučić.

Dodao je da je to i dalje veoma malo i naveo da to pokazuje koliko je Srbiji potrebno da radi na marljiviji način, ali je ukazao da je odnos javnog duga prema BDP-u u Srbiji 46,4 odsto, dok u evrozoni javni dug iznosi oko sto odsto. On je istakao i da je Srbija najrazvijenija u regionu Zapadnog Balkana.

- Srbija predstavlja 50 odsto ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana, 55 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana i 62 odsto ukupno privučenih direktnih stranih investicija na Zapadnom Balkanu. To su dobre stvari. Ipak, moraćemo mnogo da uradimo po pitanju pravne države, vladavine prava, slobode medija, mnogih drugih stvari - rekao je Vučić.

Instagram/buducnostsrbijeav

"U redu, ako je tako, zašto vam treba naša vlada?"

Ukazao je da je Srbija dve i po godine pod velikim pritiskom da se priključi svima u sankcijama Rusiji.

- I uvek sam pitao naše prijatelje u Evropi, "u redu, ako je tako, zašto vam treba naša vlada? Zašto su vam potrebne vlade? Možete nam samo poslati poruku ili poslati imejl".

- Onda je to odluka, jer ja i dalje verujem u suverene, nezavisne zemlje, koje mogu same da donose odluke, radi i na korist sopstvenog naroda. I mislim da je ovo nepobitno najbolji stav i najbolja pozicija jedne zemlje - rekao je Vučić.

Dodao je da se plaši da će biti sve teža situacija u Evropi.

Biće sve teža situacija u Evropi

- Imamo 85.000 ljudi koji rade u nemačkim kompanijama. Kad (Nemci) kijaju, kad kašlju, odmah dobijamo upalu pluća. A sa njihovom stopom rasta, biće nam još gore za dve do tri godine. Ove godine smo zemlja broj dva, kada govorimo o najbržoj stopi rasta u Evropi. Sledeće godine bismo možda čak bili zemlja broj jedan sa nivoom stope rasta, ali to ne znači da će tako ostati za dve, tri ili četiri godine. I zbog toga se veoma plašimo. Verujem da bi Evropa trebalo da donosi neke strateške odluke, više nego što je to bio slučaj. I verujem da će to uspeti - kazao je Vučić.

Instagram/buducnostsrbijeav

"Slušam ih i fokusiram se na ekonomiju"

On je govoreći o situaciji u regionu naveo da, na primer ukoliko 6 odsto stanovništva Crne Gore koji su Albanci ili 8 odsto koji su Bošnjaci, kažu da treba da dobiju albanski ili bosanski jezik kao službeni, to je legitiman zahtev, a ukoliko bi to tražili Srbi, kojih u Crnoj Gori zvanično ima 32 odsto, odjednom mu, kako kaže, stižu komentari da se ne naginje unazad i da bi trebalo da promeni fokus.

- Nisam toliko glup da ne razumem ovaj stav, ali slušam ih i fokusiram se na ekonomiju - rekao je Vučić.

Naveo je da je isti je slučaj i sa Bosnom i Hercegovinom i da kad god nešto kažu sa strane protiv Republike Srpske, to svi tako lako prihvataju, dok na komentare ljudi iz Republike Srpske koji kažu da neko pitanje imovine nije rešeno na pošten način, odmah stižu etikete da su oni secesionisti, preneo je Tanjug.

- Iako su se svi ostali otcepili od nas. Ali nema veze. To se dešavalo u prošlosti i treba da budemo okrenuti samo budućnosti. I veoma smo orijentisani na budućnost jer sam veoma fokusiran na Ekspo. Mi smo organizatori Specijalizovanog sajma 2027. Sve smo bazirali na Ekspu - rekao je Vučić.

O EU

Istakao je da će Srbija ispuniti sve kriterijume za status punopravnog članstva u EU, ali kako kaže, ne veruje da će u skorije vreme naša zemlja biti deo EU, jer nas neće prihvatiti do 2030. ili još kasnije.

- Naš posao je da to uradimo. Naš posao je da modernizujemo našu zemlju. Naš posao je da demokratizujemo našu zemlju. Ekonomija je pokretačka snaga za mene i za našu zemlju i nadam se da će više Švajcaraca doći u Srbiju i mnogo Srba koji žive ovde u Švajcarskoj i doneti svoje znanje ili se vratiti nazad u Srbiju, bili bi im veoma zahvalni. Na, kraju ekonomija uvek pobeđuje i verujem da vi Švajcaraci to znate bolje od bilo koga u svetu - zaključio je Vučić.

Printscreen Instagram Aleksandar Vučić

Dualno obrazovanje

On je rekao i da je srećan što je Ursula Rejnolds iz Švajcarske pomogla Srbiji da uvede sistem dualnog obazovanja.

- Ali zaista je tragično koliko je to teško, jer to morate nametnuti, ljudi to ne žele da prihvate. A o ostalim veoma teškim pričama da i ne govorimo. Ali da, napravili smo ekonomski napredak. Bili smo broj tri ili četiri, kada govorimo o stepenu razvoja u regionu Zapadnog Balkana. Sada smo daleko broj jedan, ispred svih - rekao je Vučić.

O svetskoj ekonomiji

On je ocenio da će Evropa, ako sledeće godine ponovo bude imala stopu rasta od 0,7, 0,8 ili 1,1 odsto, teško pratiti zemlje poput Kine, Indije, SAD i mnogih arapskih zemalja, koje će imati, kako je naveo, ''dva, pet ili šest puta veći rast''.

- Ne mogu više da ih prate. Ali nema ideje - rekao je Vučić i dodao da jedina ideja koja postoji je ona o nametanju carina drugima i dodao da se glavna diskusija vodi oko toga da li će Tramp uvesti carine Kini, Meksiku, Kanadi, Evropi, ili svima njima.