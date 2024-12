"Obe strane koje su u sukobu ne smeju da izgube rat, što znači da će taj rat trajati veoma dugo, a to znači da niko nije spreman za stvarno kompromisno rešenje", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u svom "Ciriškom govoru", na tribini u organizaciji magazina Veltvohe, da u svetu pored svih ratova koji se vode ima na hiljade otvorenih pitanja za koja je veoma teško naći rešenja i da situacija u Ukrajini sve više izmiče kontroli, a da niko ne želi ništa da čuje, ali da svi žele da "dobiju rat".



"Moramo da razgovaramo jedni sa drugima, moramo da se razumemo. To je nešto što smo u međuvremenu izgubili", rekao je Vučić i upozorio da mnogi ljudi u Evropi ne razumeju posledice rata i da će biti "gore od pakla" ako se nastavi.



Kako je rekao, koga kod da je do sad pitao od ljudi sa Zapada svi su mu govorili da mora da shvati da taj rat ne smeju da izgube i da je situacija vrlo jasna, a da su mu i neki ruski prijatelji rekli da ne smeju da izgube ovaj rat.



"Obe strane koje su u sukobu ne smeju da izgube rat, što znači da će taj rat trajati veoma dugo, a to znači da niko nije spreman za stvarno kompromisno rešenje", rekao je Vučić.



On je ocenio da je sukob u Ukrajini zapravo sukob između Rusije i Zapada, uključujući i saveznike Rusije kao što je Kina.



"U međuvremenu, verujem da situacija u Ukrajini još više izmiče kontroli. Danas to čak i nije velika vest. Danas je glavna vest u svetu da li je predsednik JUN (Južne Koreje Jun Suk Jeol) napravio strašnu grešku ili nije ili šta će se desiti u Južnoj Koreji za dva dana, i to je to, jer su svi iscrpljeni rusko-ukrajinskim sukobom", rekao je Vučić.



Vučić smatra da bi moglo biti veoma opasno šta će uraditi NATO i SAD u narednih šest nedelja, i koja od "dve škole" po tom pitanju preovladati", kao i ono šta će uraditi krajem ove ili do kraja sledeće nedelje.



Kako je rekao, to će promeniti poziciju ne samo na taktičkom već pomalo i na strateškom nivou, što znači da će pokušati da nanesu mnogo štete Rusima u pogledu njihovih skladišta municije, kao i naftnih resursa, skladišta gasa i svega ostalog.



"Ako se to desi, a oni još veruju da Putin neće uzvratiti, on bi mogao jako da udari Ukrajinu, ali ne i bilo koju od zemalja NATO. Tako ja vidim situaciju i to predviđam, što ćete moći da vidite, da proverite za mesec, mesec i po dana. Ali ono što mislim je da Putin neće mnogo oklevati sa snažnijim uzvratnim udarcem", rekao je Vučić.



On je rekao da je njegov predlog bio na nedavnom sastanku Evropske političke zajednice u Budimpešti, kao i da je to jedini rekao pred predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, da treba da dođe do pravog prekida vatre, ali da je video da Zelenski nije bio baš zadovoljan tim predlogom.



Vučić je rekao da je i u telefonskom razgovoru sa Putinom video da i on "ne žudi" za prestankom vatre i dodao da to sve govori da ćemo imati dalju eskalaciju, čekajući "čudesno rešenje" problema koje će doći iz Bele kuće, ali to se neće desiti.



"Plašim se velikih razočarenja koja mogu doći za sve nas, što znači da ćemo imati dalje pogoršanje situacije. U međuvremenu, nisam siguran da je ovaj mir uspostavljen između Izraela i Hezbolaha i ostalih dugotrajan mir. Nadam se da će biti tako, ali nisam siguran u to", rekao je Vučić.



Dodao je da ne misli da će Evropa pokušati nešto da uradi.



Prema njegovom mišljenju, Tramp će, posle oštrih mera prema Kini, u roku od šest meseci sklopiti dogovor sa Kinom i da će na kraju jedina prava teritorija protiv koje će politički ići biti deo EU i sama EU.



On je rekao i da su u Evropi svi, kako je naveo, licemerno prigovorili premijeru Mađarske Viktoru Orbanu zato što je otišao u posetu Putinu, i dodao da zna najmanje dva evropska lidera koji su tajno razgovarali sa Putinom.



"O tome nisu obavestili svoju javnost. To mi je u Kremlju potvrđeno, ali oni su mogli da kritikuju Orbana jer je on to učinio vrlo javno", rekao je Vučić i upitao šta je problem ukoliko se sa nekim razgovara, i ako ne delite s njim iste stavove.



Podsetio je da je Srbija najoštrije osudila upad ruske vojske u Ukrajinu, u UN, OEBS-u i drugim institucijama, ali da nije uvela sankcije Rusiji i da se tada u kako je rekao, "liberalnim" medijima pojavilo da je on Putinova marioneta i da se Srbija sprema da započne novi rat na Balkanu, da će da napadne BiH i tzv. Kosovo.



"A ja sam govorio, ne, ljudi, to nije istina. Ali nisam mogao da doprem ni do koga osim Rožera koji je želeo da sluša. Moje pitanje je za sve te medije, jer su oni bili prilično sigurni da će se to desiti, dobro, hoćete li da kažete bar jedno malo izvinjenje srpskom narodu i srpskom političkom vrhu zbog svih ovih lažnih priča? Nije bilo, neće se desiti", rekao je Vučić.

On je naveo da je za Zapadni Balkan pravo pitanje šta možemo da uradimo da ne bismo pogoršali situaciju u svetu i dodao da neće da kritikuje bilo koga iz komšiluka ko bi želeo da se ponaša drugačije u poređenju sa ostalima sa Zapadnog Balkana.



"I znam da ste barem vi u Švajcarskoj siti svih nas koji govorimo naše priče, otkrivajući istinu iz prošlosti i sve ostalo", dodao je Vučić.



On je istakao da je agresijom na Srbiju 1999. godine, pod izgovorom da je bila humanitarna katastrofa u južnoj srpskoj pokrajini, a bez odobrenja Saveta bezbednosti, prekršena Povelja UN, a Rezolucija 1244 posle sukoba.



"Sada kada počnu da govore o teritorijalnom integritetu, mi ih uvek pitamo šta je sa našim teritorijalnim integritetom, jer je Rezolucija 1244 još uvek na snazi i nije ukinuta, ali koga briga", rekao je Vučić.



Vučić je ponovio da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine jer je principijelna, a da kada postavi pitanje o različitim pristupima, dobije odgovor da ne treba biti okrenut prošlosti već ka budućnosti.



"Sad vidim da će istu priču pričati Ukrajincima. Samo sačekajte pravi trenutak. Ili će to biti za šest meseci ili za godinu dana. A onda ćete videti da li je taj đavolji advokat iz Srbije bio u pravu ili ne", rekao je Vučić.



Takođe, dodao je i da se Putin poziva na slučaj tzv. Kosova.



"Kada počnu da pregovaraju sa Putinom, a ja sam već dobio tu potvrdu, Putin će s pravom, sa njegove tačke gledišta, a to je protiv interesa Srbije, ali jeste u njegovom najboljem interesu, početi da govori o kosovskom presedanu, jer će sedeti sa Amerikancima za stolom i svi ostali će biti za stolom. I onda će reći, ono što ste vi uradili sa Kosovom, mi smo uradili sa Donjeckom, Luganskom, Krimom, Hersonom i Zaporožjem. I onda, šta će biti njihov odgovor? Nema pravih odgovora. Onda će morati da naprave drugi dogovor", naveo je Vučić.

Smatra da je jedino rešenje da se postave nova pravila i nove vrednosti koje će svi poštovati i koje će ostati konstantne.



"Kada napravite ovakvu osnovu, onda možemo da počnemo da rešavamo probleme iz prošlosti, znajući da se ništa slično neće desiti u budućnosti. Ovo je jedino rešenje. Drugih rešenja nema", istakao je Vučić.

On je rekao da je govorio Šolcu, Makronu i Ursuli fon der Lajen da će Putin koristiti kosovski presedan, ali da su oni smatrali da neće.



"Posle mesec dana, dobio sam poziv od Emanuela - Aleksandre, kako si to znao? Čak mi je i kancelar (Olaf) Šolc to govorio. Da, spomenuo je to. Ursula (fon der Lajen) je govorila, da, da, on je govorio o tome. Naravno da je govorio o tome. On je pametan političar. On koristi ono što mu daš", rekao je Vučić.



On je naveo da Putin koristi to što je dobro za njega, ali i da nije siguran šta će biti američki odgovor na to.



"Polažem mnogo nade u rad Ilona Maska i Viveka Ramsvamija, kao i u Kenedijev rad i nadam se da će i u tome nešto promeniti, jer su nam potrebni pravi principi i manje licemerja", rekao je Vučić.



On je ocenio da živimo u vremenu kada ljudi ne slušaju jedni druge, i da postoji propaganda koja, kako je rekao, ''uvek mora da izgleda kao istina''.



''Ili je sledite ili odmah postajete protivnik onih koji su ovlašćeni da uvek budu u pravu'', istakao je Vučić.



On smatra da se poslednjih godina promene dešavaju najbržim tempom, kao i da je zapadna dominacija zasnovana na, kako je rekao, dva postulata, skoro pri kraju.



Prema njegovim rečima, prvi postulat je samo napola istinit, a to je da je demokratija kao politički režim uspostavljen na Zapadu dosad bio svetionik koji je privlačio velike i male na svoju stranu.



Drugi postulat je apsolutno istinit, a to je da su Kina i Rusija propustile prvu industrijsku revoluciju i da je kod njih na snazi dugo ostao feudalni sistem koji nije mogao doneti ekonomski prosperitet.



On je međutim ocenio da su se u poslednjih 40 godina stvari drastično promenile i da je 2024. godine svet potpuno neprepoznatljiv u odnosu na svet iz 2000. godine.



''Ima li više demokratije i slobode izražavanja nego što je to bio slučaj pre 40 godina u Evroaziji, ne računajući tu tradicionalne zapadne partnere poput Južne Koreje i Japana, u istočnim, tradicionalnim društvima, da, ima je", rekao je Vučić.



On je istakao da je prva greška onih koji dolaze s geografskog zapada to što nisu primetili kako su se ta društva politički i u svakom drugom smislu promenila i napredovala.

''Zapravo, nikada nismo hteli da prihvatimo njihov napredak, jer samo jedna zastava demokratije može da se vijori na Zemljinoj hemisferi, a to je zapadna. Nepriznavanje njihovog napretka u demokratiji bila bi prva greška našeg zapadnog sveta'', smatra Vučić.

On je naveo i da svi koji su na putu EU uvek čuju dve reči od kojih su jedna vrednosti, a druga merit-based (zasnovano na zaslugama).



"Kad god ih pitate koje su vrednosti na početku procesa pristupanja, glavna stvar je tržišna ekonomija'', rekao je Vučić.



Naveo je da je Srbija želela da pripada tom tipu tržišne ekonomije, ali da se od 2015. od raznih krugova na Zapadu može čuti kako tržišna ekonomija nije više osnovna vrednost zapadnih društava i dodao da se sada tržišta brane novim carinama i protekcionizmom.

''A zastavu tržišne ekonomije preuzeli su Kinezi'', rekao je on i dodao da je na jednom od biznis foruma u Davosu kineski predsednik Si Đinping preuzeo zastavu ''od Amerikanaca i svih nas iz Evrope'', rekavši: ''U redu, prihvatamo globalizaciju i tržišnu ekonomiju'', nakon čega se, prema Vučićevim rečima, sve preokrenulo, prenosi Tanjug.