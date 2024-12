Predsednik Vučić izjavio je povodom sutrašnjeg preuzimanja zastave Ekspa, koja je nedavno u Parizu zvanično uručena Srbiji povodom orzanizacije specijalizovane izložbe Ekspo 2027. u Beogradu, da će ta zastava stajati u Predsedništvu kao podsetnik da treba više da radimo, ali i kao simbol ogromnog napretka i jedne uspešnije Srbije.

- To je za mene više od preuzimanja zastave. I ta zastava će biti u Predsedništvu Srbije dok je ne predam novom predsedniku Srbije baš u maju 2027. godine. Ali ta zastava je za mene simbol nečeg mnogo višeg, mnogo važnijeg. Kao što ona zastava koju sam nosio u Ujedinjenim nacijama po pitanju rezolucije o Srebrenici danas stoji uramljena u Predsedništvu Srbije, tako će ova zastava imati posebno mesto da me uvek podseti na to šta još moramo da uradimo i koliko moramo više da radimo - rekao je Vučić.