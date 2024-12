- Možemo da očekujemo da odjek bude veliki, ali i prošli put, njegov govor je komentarisao Kenedi koji je sada prilično bitan u Trampovoj administraciji. Dakle, prati se, to je ono što je važno. Dobro za nas je, a to je i predsednik rekao, o tome smo slušali, da je Srbija lider na Balkanu. To se nije odlučilo tako što je to neko rekao, već činjenica da 67% svih investicija iz regiona dolazi u Srbiju. To rade jer u Srbiji imaju dobru radnu snagu, stabilno političko okruženje, dobre cene energenata i infrastrukturu. To je dobro za građane, privredu, za nas, ali sa druge strane izaziva ozbiljnu zavist i mržnju, a pogotovo u regionu gde imamo priličan broj neprijatelja iako nismo zaslužili to jer jedini emitujemo poruke mira. Drugo, u nekim zemljama koje ne vole našu nezavisnu politiku jer dajemo primer da je nezavisna politika ono što treba svakoj zemlji.