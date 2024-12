„To je bilo rešenje septembra, oktobra 2021. godine. Sporazum o deeskalaciji nakon septembrskih barikada bio je upravo to, da pozicije koju su tada nenajavljeno zauzele specijalne jedinice kosovske policije na dve nedelje preuzme Kfor. Akteri u dijalogu, posrednici, ali i Kfor su vrlo svesni da to je jeste način da se deeskalira situacija, ali su verovatno pravili i političku analizu da to nije pametno jer bi to na neki način bio udarac za kredibilitet kosovskih bezbednosnih institucija. Ali i negiranje realnosti u kojoj oni ne uspevaju da izgrade odnos sa građanima i ne uspevaju da stabilizuju situaciju takođe neće pomoći. Moraće na kraju da se odluči šta je bitnije između kosovskih bezbednosnih institucija ili generalno bezbednost svih građana na Kosovu“, navodi ona.