"Kada se formirala Vlada Hrvatske, Plenković je rekao da nema razloga da učestvuje srpska manjina i Srpka demokratska stranka i da će on biti najveći zaštitnik prava srpskog naroda u Hrvatskoj. Da je predstavnik Socijaldemokratske partije Hrvatske, pa i ajde da kažemo, ali pošto je predstavnik Hrvatske demokratske zajednice to je crni humor. Nije čudno da zabrane posetu i našeg predsednika Vučića i ostalih predstavnika Vlade Srbije Jasenovcu. I zabranili su", kazao je on.