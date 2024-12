"Dragi narode ovde u Švajcarskoj, u Bernu, dobio sam informaciju da Švajcarska dolazi na EXPO 2027, odlična vest. Sutra preuzimam zastavu, ogromna obaveza i nadam se da ćemo sve da završimo. Nadam se da ćemo dodatno da promenimo lice Srbije, da ono što smo obećali narodu oko povećanja plata i penzija ispunimo ali moramo da radimo, da se borimo još više. Pozivam sve da radimo zajednički. Nema potrebe da se neki mladi ljudi svađaju i tuku oko novca zarad rušenja vlasti u Srbji. Imaće priliku krajem 2026. ili 2027. godine da to urade, a do tada mogu da zarađuju, dobro da zarađuju radeći za svoju zamlju, boreći se za svoju zemlju. Pozivam ih da to učine, a narodu bih samo rekao, vama dragi građani da se ne sekirate ni zbo gblokada, ni zbog blokiranja ni zbog svega drugog. To je uvek samo izraz nemoći, izraz nepoštovanja sopstvenog naroda i sopstvene države. Iz svega ovoga izaći ćemo mnogo snažniji, još jači, sačuvaćemo mir, stabilnost i Srbija neće da stane", poručio je predsednik iz Berna.