"Nije nikakva novost da u ranoj fazi nekog procesa odlučivanja u Uniji, jer se nikada ne odlučuje naprečac, razne zemlje kojima ste se iz ko zna kog razloga zamerili postavljaju svoje uslove, postavljaju prepreke i sl. No, u realnosti sve to pregledaju oni veliki članovi EU i oni mogu da kažu da se drugi ostave svojih primedbi jer je njima u interesu da se ta poglavlja otvaraju. Nije neobično ni da se izvrši određeni pritisak na ove nestašne članove. Naša prednost je rezultat solidnog rada naše spoljne politike poslednjih godina, te činjenica da smo u dobrim odnosima i sa Francuskom, Nemačkom i Italijom, te bi to sada moglo da dođe do izražaja", kaže Božinović.