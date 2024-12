Predsednik Vlade naglasio je da pravosudne institucije rade svoj posao i da to više nije pitanje za izvršnu vlast.

- Ako ćemo poštovati Ustav Srbije, onda imate jasnu podelu . Postupak se nalazi u rukama suda, a mislim da bi trebalo da su komunikativniji, jer se radi o slučaju koji je uznemirio javnost. Građani očekuju da budu obavešteni. Da li će biti proširena istraga na još neke ljude, to je pitanje za Tužilaštvo. Nadam se da su dobro pripremili predmet. Cela nacija i država čeka odgovore, koje ćemo dobiti u periodu pred nama. Nesporno je da smo svi informisani da je postupak krenuo. Svi osumnjičeni su u pritvoru.

On je naglasio da je sva dokumentacije u Tužilaštvu, pre svega Ministarstva građevinarstva i javnih preduzeća.

- Uzeli su sve što je potrebno da sprovode istragu. Vlada ne može da pokazuje dokumente koji mogu da ugroze istragu. Ne treba svako da vodi istragu i tumači dokumente. Ostale zahteve nisam razumeo-tražite odgovornost krivaca, da se objavi dokumentacija, da se pusti neko iz pritvora, a da se neko drugi uhapsi. Takav bosanski lonac, figurativno, nisam razumeo. Što se tiče đaka bio sam uznemiren, da neko maloletnu decu izvodi iz škole i vodi na politički protest. To nije odavanje pošte, već politički performans, dok se ne ispune čisto politički zahtevi- smena Vlade, premijera, gradonačelnika, pa predsednika. Đake neko zloupotrebljava, zaustavljen saobraćaj, a stoji sve dok se ne ispune zahtevi koji su politički.

- Onda imate da neko kaže da je ugroženo dostojanstvo škole. Oni su izveli decu na politički skup, oni tobože kažu da je uništeno dostojanstvo škole. Ne mogu da razgovaram s onima koji bi da sprovode revoluciju, jer je neko njima dao za pravo da blokiraju život, a posebno ne mogu da razgovaram s onima koji su mi dirali dete. Dolazi do podele među decom, da se studenti dele, da se stalno neko proziva. Pravi se atmosfera da neko dete, đak, student, bude prokazan. Zato Marinika Tepić kaže da je počeo rat, a to nije dovoljno nego idemo u škole. Kakve to veze ima sa nesrećom u Novom Sadu i porodicama poginulih? Oni su se udaljili od nesreće, gotovo da ne spominju.