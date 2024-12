Profesor Fakuleteta političkih nauka Milan Petričković smatra da je ovaj dan najbolje pokazao rak-ranu opozicionog delovanja, a to je da svaki uspeh države Srbije doživljava kao sopstveni neuspeh.

"Porazna je činjenica da Ekspo, kao ne samo ekonomsko-materijalna šansa, već i politička, diplomatska i opšte društvena, za opoziciju ne predstavlja dosezanje prosperiteta za celokupno društvo, boljitak za celu zajednicu. Umesto toga, opozicija obrće stvar i ponaša se potpuno nelogično i apsurdno, pa svaki uspeh i šansu za benefit države oni identifikuju sa uspehom političke garniture koja je trenutno na vlasti. Ovim blokadama i performansima pokazuje je sav besmisao takvog oblika delovanja koje je destruktivne rušilačke prirode. Važno je samo da se kontrira i opovrgava sve što je veliki rezultat i uspeh Srbije. To govore i metode kojima se služe, a koje su zapravo maltretiranje građana. To je potpuno kontraproduktivno i mislim da će da se ospe i to malo što su imali pristalica i onih koji se ne slažu sa vladajućom politikom", ocenjuje Petričković za Kurir.