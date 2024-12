"Jedna je da Srbija ne sme da stane i to realno personifikacije Aleksandar Vučić, a sa druge strane je da Srbija mora da stane i tu su Marinika Tepić, Lazović, Aleksić... Oni se drže toga da zagorčavaju narodu život. Probali su deset puta i ne mogu s tim da pobede. Ništa pametnije i ne mogu da smisle jer gaje ličnu mržnju, ostrašćenost, nekompetentnost, neizvesnost, nevaspitanje. Manjina maltretira većinu i tako to ide sa našom opozicijom. Inače, kad ljudi za nešto protestuju, onda treba da imaju razlog. Ovde bi bio razlog da vlast ne želi da otkrije ko je krivac i da se ne sprovodi istraga. S obzirom na to da se istraga sprovodi, da će krivac sto odsto biti kažnjen i da je pokazana politička odgovornost, onda protesti izgledaju besmisleno. Pored toga neko bi hteo da dođe na vlast bez izbora, a toga neće biti, i odatle sva ova frustracija opozicije i nervoza. Ipak je to mali broj ljudi, jer i oni koji nisu za vlast i koji ne vole Vučića prosto ne mogu sa ovakvom opozicijom da budu zadovoljni", ocenjuje Deđanski.