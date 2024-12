Vučić je sa sagovornikom razgovarao o svemu što je do sada urađeno tokom organizacije te prestižne manifestacije i onome što Srbija još ima da završi. Bilo je reči i o potencijalima koje Ekspo 2027. donosi našoj zemlji i građanima - od privlačenjа stranih investicija, do promocije Srbije na globalnoj sceni. Više informacija doneo je novinar Kurir televizije Milan Vučković:

- Svečana ceremonija predstavljanja Ekspo 2027. započela je obraćanjem ministra finansija Siniše Malog koji je podsetio kako je ideja za izložbu nastala kada je pre tri godine razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a koji je tom prilikom rekao šta bi to mogli da uradimo kako bismo Srbiju predstavili svetu u najboljem svetlu, Potom je rekao da je Ekspo najveći događaj ikada organizovan u istoriji Srbije o čemu su prethodne generacije samo mogle sanjati - rekao je Vučković, te dodao:

- Nakon toga prikazan je film koji prikazuje napredak u radovima na od juna 2023. godine do danas koji je pozdravljen aplauzom, a nakon toga prisutnima se obratio generalni sekretar Međunarodnog komiteta za izložbe Dimitri Karkenzes, koji je rekao da specijalizovana izložba nije nešto što se samo u Srbiji organizuje prvi put, već u čitavoj jugoistočnoj Evropi i da je to pozitivno odjeknulo širom sveta, posebno s obzirom na centralne motive izložbe, a to su sport i igra koji, kako je rekao, imaju ujedinjujuću moć za sve ljude.