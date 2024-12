- Pevala sam Novu godinu u Hotelu Najs, mislim da se zove, ali tako, u Štrpcu, a to sam bila neposredno nakon pucnjave na autobus. Ja znam da je moj brat tada obezbedio nama da nas Kfor prati. To je za mene bilo, kao ja sad tu među tim mojim prijateljima, Beograđanima, muzičarima, ja sam tu važna jer ja se to znam. Sećam se da su bila borbena vozila, pa sanitetsko vozilo, pa smo mi u tom kombiju, pa opet borbena vozila, pa ne znam, džipić neki i to je sve bilo puno od tih Kforovaca i oni nas tada sprovode do Štrpca - rekla je, te nastavila: