Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nasilničko ponašanje na javnom skupu ili sportskoj priredbi, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

- Postoje osnovi sumnje da je Radojko S. na uglu ulica Studentski trg i Uzun Mirkova naišao na zastoj saobraćaja i izašao iz vozila, te kada su mu okupljeni rekli da će skup i zastoj trajati još nekoliko minuta, on je negodovao. Vratio se u vozilo i nastavio vožnju i tom prilikom je došlo do obaranja S. Đ. koji je tom prilikom zadobio tešku povredu u vidu preloma kostiju desne šake, a zatim je došlo i do povređivanja A. S. koji je zabobio laku povredu u vidu rane na desnoj šaci - piše u saopštenju i dodaju: