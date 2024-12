- Ne možemo ništa da sagledamo bez promene globalnih okolnosti, onda i u našem regionu imamo nerazrešenu tenziju još od raspada Jugoslavije, a to su pojedinačna nacionalna pitanja. Problem je u tome što su ova pitanja ostala nerešena, ovi zamrznuti konflikti od kraja 90-tih, dakle u BiH, na Kosovu i Metohiji su nešto što rađa i priprema teren za možda neka rešenja. Ta rešenja koja su zamrznuta tada, ako se odmrznu dovešće do novih sukoba za koje se treba pripremiti. Jedino u tom kontekstu vidim sve to. Za sada je to svojevrsni pritisak, ali ne bih ja rekao da je reč o pritisku, već o pripremi terena za neke buduće sukobe, ako do njih dođe.

- Kurti se nekada zaista opušta, međutim, čini mi se da ima još jedan od albanskih političara koji sve to jasno i otvoreno raskriva, a to je Selim Pacoli. On je pre koji dan izjavio da nema ništa dok se Kosovo ne očisti od Srba i to je dato i na engleskom jeziku, baš je dao gnusne i teške reči. Kada su ga pitali za to, rekao je da samo misli na kriminalne Srbe, kaže ovi koji priznaju Kosovo oni su u redu, a da mogu da rade šta žele sa onima koji ne priznaju. To smo videli i na prijemu Srpske liste u skupštinu tzv. Kosova.