"U protekloj nedelji, tokom blokada učesnici plenuma su počeli da ističu političke ciljeve kao svrhu pomenutih blokada i angažovanja studenata u istim, što predstavlja odvajanje od prvobitnog cilja studenata, a to je empatija prema žrtvama i rasvetljavanje slučaja pada nadstrešnice. Na ovaj način direktno se koriste i obmanjuju studenti, a sve to radi ostvarivanja ličnih ciljeva pojedinaca koji se odnose na nelegalno zauzimanje studentskih predstavničkih funkcija. Podržavamo svaki oblik organizovanja studenata, a plenum nije, niti će biti, mesto na kom se biraju predstavnici studenata", saopštili su, između ostalog, legitimni predstavnici studenata SKONUS povodom blokada fakulteta širom Srbije.

"To je bio deo njihove strategije kad su započeli s protestima i neredima, ali građani su dovoljno inteligentni i znaju kuda bi sve to moglo da vodi, a po njihovom scenariju išlo bi u pravcu unutrašnjih sukoba s nesagledivim posledicama. Naravno da u Srbiji postoje oni ljudi koji su za vlast i protiv nje, ali je pitanje da li je to ista podela po kojoj bi se građani mogli podeliti. U tom smislu, svi se oni nadaju da bi neka posebno zapaljiva situacija dovela do radikalizacije građana, ali ljudi većinom nisu za bilo kakvo radikalno rešavanje, već demokratsko. I sad se javlja taj problem što se oni, koji se navodno bore za demokratiju, pozivaju na nedemokratska sredstva. Ne može to tako i to se vidi po odzivu naroda", smatra Vuletić.