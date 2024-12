Od suštinskog je značaja da se izbegne svaka zapaljiva retorika ili akcija koja bi mogla da dovede do novih tenzija jer to utiče na bezbednost i stabilnost celog regiona, saopšteno je iz NATO za Kljan Kosova na pitanje da li stoje "na istoj liniji" sa kosovskim zvaničnicima da Srbija stoji iza terorističkog napada.

" Alijansa neće biti uključena ni u kakvu međunarodnu istragu, već je to posao Kosovske policije. Istraga mora biti transparentna", poručeno je iz NATO.