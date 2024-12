- U političkom smislu Novi Sad jeste sada tačka gde se sve prelama, a za to ima više razloga. Jedan je svakako to što misle da na jednoj nesreći mogu da se grade politički poeni, a drugi razlog je što misle da napad na predsednika SNS-a, napad na predsednika vlade, jeste napad i na predsednika. Budžet Zrenjanina i Novog Sada je bio jedan prema tri, a sada je jedan prema devet. To ne znači da se Zrenjanin nije razvijao, već da se Novi Sad mnogo brže razvijao. Fabrike koje su dolazile u Novi Sad zapošljavale su visoko kvalifikovanu snagu. Sve su to argumenti zbog čega opozicija, a svakako Marinika Tepić, koja ima ambicije i želje da ona bude gradonačelnica i da to kulminira tu potrebu da se u Novom Sadu pojavi ovakav haos. To su dva ključna razloga zašto je Novi Sad izabran kao grad u kojem će se lomiti politička koplja - započeo je Barac, pa dodao: