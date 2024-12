" On govori slobodno i uspostavlja poveznice . Pruža priliku da se bolje razumeju veze između geopolitičkih blokova, zemalja koje deluju u njima i odgovornih ljudi. Dostupan je kao svedok i pokušava da posreduje između pozicija. To je prijateljski, ponekad neobično otvoren razgovor. Bez oštrine, bez ciničnih komentara , kakve voli da ubacuje mađarski premijer Viktor Orban."

Autor u veoma opširnom članku pod naslovom „Uvidi bez iluzija" ocenjuje da je skup u Cirihu bio „sastanak za pamćenje" i navodi da je na njemu „u više navrata vladala tišina zbog zaprepašćenja, a ponekad i zbunjenosti ", a da je to „Vučić primio k znanju".

Upitna politika sankcija

Kako navodi Fridrih, „ Vučić je rekao da je varljiv trenutno preovlađujući 'princip nade' – nije funkcionisao ni 1914, ni 1939/40, ni 1990, a nije funkcionisao ni u Srbiji 1998. Danas imamo još više da izgubimo; narod Ukrajine je već platio tu cenu . A sukob će se proširiti ako političari ne počnu da preduzimaju aktivne kontramere. To je upravo ono što se traži s racionalne tačke gledišta. Na kraju krajeva, najveći gubitnik u sukobu je Ukrajina , a slede Rusija i Evropa."

O Vučićevoj političkoj veštini, ocenjuje autor, „ govori to što one koji imaju koristi od sukoba nije imenovao".

Kako smiriti sukob na Balkanu?

„Put do rešenja možda leži u Trampovom predsedništvu od 2025", ocenio je Vučić. „SAD bi morale da redizajniraju odnos konkurencije sa Kinom. Ako bi to brzo uspelo, SAD bi reorganizovale i svoje odnose sa Evropom. Međutim, bilo bi 'romantično' pretpostaviti da bi Trampova administracija postupila 'pošteno'. U tom trenutku su se vratila i Vučićeva sećanja na kosovski sukob 1998/1999. Tada je NATO napao Srbiju bez mandata UN i mimo međunarodnog prava kako bi omogućio otcepljenje Kosova od srpske teritorije . Argumenti u korist teritorijalnog integriteta Ukrajine se zato dobro razumeju u Srbiji", rekao je Vučić, kako prenosi autor članka.

„Politički lideri kao što su Makron, Šolc i Fon der Lajen, ali i Putin, morali bi to da imaju u vidu kada je reč o Ukrajini", prenosi nemački list Vučićevo razmišljanje, a odmah nakon toga i izjavu da on, „posle mnogo ličnih razgovora na svim stranama, još nije video nikakvu spremnost da se to i učini. 'Makron i Putin su mi rekli da ne smeju da izgube'", citira se predsednik Srbije.